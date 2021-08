Ghost of Tsushima Director’s Cut: ecco come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Ghost of Tsushima Director’s Cut è finalmente disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Coloro che hanno deciso di acquistare il titolo anche su PS5 essendo già in possesso della versione PS4 non dovranno rigiocare il titolo da zero per poter accedere ai Racconti di Iki o recuperare i vecchi progressi. Come in molti ben sapranno, è possibile trasferire i propri salvataggi da PS4 a PS5.

Sucker Punch ha deciso di spiegare come effettuare il trasferimento dei propri dati salvati dalla console old-gen a quella current-gen. Gli utenti dovranno necessariamente aver trasferito i salvataggi del gioco dalla PS4 alla PS5 mediante il cloud (PlayStation Plus) oppure trasferendo i dati tramite un dispositivo USB. Fatto ciò, basterà recarsi nel menu principale del gioco, cliccare sull’opzione specifica “Trasferisci Salvataggi PS4” e seguire le direttive su schermo. Più facile di così! Intanto, avete già letto la nostra recensione della versione PlayStation 5 di Ghost of Tsushima Director’s Cut?