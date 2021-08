Deathloop: mostrato il gameplay di Julianna

Il progetto di Arkane di nuova generazione è finalmente in arrivo: tra meno di un mese, infatti, potremo finalmente mettere alla prova le nostre capacità di cecchino sull’FPS Deathloop, il quale è entrato nella fase gold di produzione proprio all’inizio del mese corrente. Grazie alla sempre più vicina release, durante il QuakeCon 2021 (che si è tenuto ieri sera) si è ampliato il discorso inerente al gameplay di questo nuovo sparatutto.

A parlare di Deathloop sono intervenuti il director Dinga Bakaba e il designer della narrazione Bennett Smith. I due hanno voluto focalizzare le attenzioni sul personaggio di Julianna in un nuovissimo Deep Dive, ovvero in un video di circa trenta minuti, in cui si analizza approfonditamente l’elemento in questione. In particolare, di Julianna, si è parlato del gameplay e del loop nel quale anch’essa si trova.

Innanzitutto, viene mostrato come i giocatori si troveranno davanti ad un’importante scelta: “Rompi il loop” o “Proteggi il loop“? La decisione, se dovesse ricadere in quest’ultima opzione, farà sì che il player impersoni Julianna, della quale sarà possibile personalizzare l’equipaggiamento e le abilità tra quelle che ha a disposizione. A differenza di Colt (il protagonista maschile di Deathloop che dovrà “rompere il loop”), Julianna avrà solamente una vita.

Julianna, in qualità di nemico, inoltre, non dev’essere per forza abbattuta, ma sarebbe comunque conveniente farlo. L’assassina, infatti, una volta sconfitta può rilasciare armi qualitativamente più efficienti, nonché poteri (solitamente ottenibili presso i Visionari), potenziamenti oppure dei gingilli che saranno in grado di far ottenere a Colt qualche bel vantaggio.

A livello di story-line, tutto ciò che sappiamo è che Julianna e Colt sono gli unici due personaggi in tutta Blackreef che conservano i loro ricordi. Julianna, in particolare, fornirà spesso delle risposte enigmatiche a Colt e pare, più che altro, che sia più interessata al fatto che lui sia in grado di sfidarla, piuttosto che al mantenersi immortale o giovane a vita (a differenza dei Visionari). L’obiettivo di Julianna, tuttavia, rimane tutt’ora un mistero.

Questo e molto altro, sarà da scoprire in occasione del il 14 settembre 2021, data da ricordare assolutamente, in quanto sarà il day-one di Deathloop, il quale uscirà per console PlayStation 5, in esclusiva (temporale) con Sony, e su PC.