NHL 22: reveal trailer e data d’uscita ufficiale

Come di consueto, questo è il periodo dell’anno in cui ricominciano i vari eventi e competizioni legate al mondo dello sport. Non a caso, questo risulta essere anche il periodo dell’anno in cui vengono annunciati anche i nuovi titoli videoludici dedicati alle più varie pratiche sportive: un esempio può essere rappresentato dal nuovissimo e prossimo all’uscita NHL 22, di cui è appena stato pubblicato il reveal trailer.

Di recente, infatti, Electronic Arts ha annunciato il nuovo episodio annuale della serie videoludica NHL, dedicata all’hockey su ghiaccio. NHL 22 sarà, per certi versi, piuttosto simile all’edizione passata, ma saprà distinguersi per alcune caratteristiche innovative portate avanti da EA. Tra queste troveremo un comparto grafico decisamente migliorato, un nuovo motore grafico e feature che vanno a braccetto con gli elementi costitutivi di questa nuova generazione videoludica.

Il trailer, visionabile in fondo all’articolo, ha presentato al pubblico varie caratteristiche del titolo in arrivo quest’autunno, come ad esempio la cover ufficiale del gioco, che vedrà come protagonista indiscusso Auston Matthews. É stato, inoltre, presentato il passaggio al motore grafico Frostbite Engine di Electronic Arts, il quale sarà in grado di rendere accuratamente lampi di luce, ombre ed altri effetti visivi particolari.

La serie, per la prima volta, approderà sulle console “next-gen” (ormai current-gen), in quanto sarà disponibile per le versioni più recenti di PlayStation e Xbox. Il gioco è attualmente disponibile per il pre-order, il quale permetterà agli utenti che lo effettueranno di accedere all’X-Factor Edition, che consentirà ai giocatori di usufruire del titolo in accesso anticipato di tre giorni (e garantirà anche altri vantaggi).

NHL 22, il nuovo titolo di hockey su ghiaccio di Electronic Arts sta, dunque, per arrivare. Il day-one è attualmente previsto per il 15 ottobre 2021, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il reveal trailer (pubblicato sul canale ufficiale di EA di YouTube) è disponibile alla visione di seguito.