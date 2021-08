Call of Duty Vanguard: saranno necessari 75 GB per l’installazione

Finalmente è stato ufficialmente annunciato Call of Duty: Vanguard. Nella giornata di ieri, infatti, Activision e Sledgehammer hanno presentato il nuovo capitolo dell’FPS tramite un trailer cinematico della durata di tre minuti circa, il quale ha confermato i vari rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi scorsi.

L’unico dubbio che rimaneva nei confronti di Call of Duty: Vanguard era inerente allo spazio necessario affinché si potesse installare senza alcuna preoccupazione. Tra i primissimi rumor che sono emersi, figurava una quantità di GB necessari all’installazione pari a 270, cifra peraltro smentita proprio di recente, o almeno in parte.

Da una rapida occhiata al Microsoft Store, emerge chiaramente che l’installazione della versione Xbox di COD: Vanguard, necessiterà di 75 GB. Ad intervenire in merito, ancora una volta, è il leaker Tom Henderson che, tramite il suo account di Twitter, sostiene che i 75 GB richiesti tenderanno a salire in base alla propria regione:

Apparentemente, sembra che lo spazio d’installazione richiesto per Vanguard si aggiri intorno ai 270 GB. Ora i dati sono stati aggiornati tra 75 GB e i 100 GB, a seconda della vostra regione. La dimensione precisa del download, tuttavia, non sembra essere ancora disponibile. Immagino che i 270 GB abbiano a che fare con Warzone. https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1428427224353488905

Effettivamente, il dubbio venuto ad Henderson in merito a che cosa rappresenti quel “270 GB”, può far pensare allo spazio necessario per implementare in COD: Vanguard gli zombie, la modalità multiplayer e Warzone, tutti elementi che potrebbero “gonfiare” di molto lo spazio di download richiesto. Per quanto riguarda i 75 GB, invece, questi potrebbero riferirsi al download della campagna principale di Vanguard, ovvero quella affrontabile in single-player.

Ad ogni modo, non possiamo saperne di più al momento, almeno fino a quando i requisiti ufficiali non saranno più un mistero. Ricordiamo a tutti che, Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.