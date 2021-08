Halo Infinite avrà la modalità foto?

Altro leak, altra corsa per Halo Infinite, che nell’ultimo periodo si è visto sommerso di rumor e fuga di informazioni apparentemente attendibili, anche inerenti alla modalità campagna. Oggi, disponiamo di un’ulteriore novità a proposito dell’attesissimo FPS di 343 Industries e Xbox Game Studios, concessaci sempre dall’utente Twitter HaloLeaks.

Questa fuga di notizie ha avuto inizio dal giorno della technical preview del 28 luglio scorso e sono sempre stati portati alla luce da HaloLeaks (dai modelli dei personaggi, alle mappe che potranno essere il campo effettivo di gioco), il quale, anche oggi non si è risparmiato e ha postato sul suo profilo che, in Halo Infinite, sarà presente la modalità foto, nonché la possibilità di personalizzare lo stato del browser.

Alcune delle impostazioni della modalità foto sono state rese note da HaloLeaks, il quale ha elencato: modifica del bordo della foto, il filtro, adesivi, vignette e molto altro ancora. Per quanto riguarda, invece, l’eventualità di personalizzare il browser queste sono alcune delle opzioni che saranno concesse al giocatore: contrassegnare mappe, visualizzare le mappe consigliate da 343 Industries, aggiornamenti, regolazione della tipologia di file, stato di ban e così via.

Da sottolineare è il fatto che la software house non ha ancora annunciato nulla di tutto ciò ufficialmente e, pertanto, si consiglia di prendere queste informazioni con le pinze. La modalità foto è ciò che sembra essere, tuttavia, quella più plausibile, anche se non siamo certi che questa possa essere implementata già a partire dal day-one, il quale sarà in una data non specificata dell’ultimo trimestre del 2021. Halo Infinite approderà su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.