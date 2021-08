Xbox Stereo Headset: annunciate le avvolgenti cuffie da gaming

Nella giornata di ieri, Xbox ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato delle sue nuovissime ed esclusive cuffie stereo: l’Xbox Stereo Headset, costituito da caratteristiche particolari che permettono un’esperienza audio immersiva. Non solo, queste eleganti cuffie sono dotate di un design raffinato e leggero, il quale sarà cruciale nella garanzia di un comfort senza precedenti grazie ai cuscinetti di pregiata fattura e alla manopola del volume posizionata sul padiglione destro.

Le cuffie dell’Xbox Stereo Headset introducono anche un’inedita opzione audio entry-level che consentirà di ottenere delle prestazioni quanto più nitide possibile. Inoltre, la flessibilità delle cuffie stesse sarà l’ideale per coloro che si cimenteranno in sessioni prolungate di gaming, ma vediamo ora le caratteristiche di questo nuovo Headset in modo più approfondito.

Le cuffie in questione sono dotate, come già accennato, di un design comodo, elegante e intuitivo: i padiglioni sono strutturati in modo tale da non infastidire il giocatore grazie alla loro morbidezza, l’archetto alla sommità utilizza un ammortizzatore che distribuisce la pressione sulla parte superiore della testa e il microfono regolabile può essere ritirato in qualsiasi momento per non intralciare i momenti di gioco.

L’Headset (che non necessita di batterie) è completamente compatibile con il controller wireless delle console Xbox One e Xbox Series X/S di Microsoft ed è collegabile a queste ultime tramite un jack di 3,5 mm. L’audio supporta tecnologie particolarmente avanzate, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X (che potrebbero richiedere alcuni acquisti o download di app), le quali supporteranno un realismo ed una precisione del suono avvolgenti.

A proposito di questo nuovo e interessantissimo prodotto, si è espressa la Senior Manager della divisione Marketing di Xbox, ovvero Jessica Tsujikawa:

Penso che possiamo affermare con assoluta certezza che l’audio di gioco è una caratteristica imprescindibile per le nostre sessioni di gioco. Personalmente, non riesco proprio a giocare senza le mie cuffie preferite! In azienda abbiamo fatto passi da gigante nell’ultimo anno per offrire ai videogiocatori una delle migliori cuffie da gaming in circolazione. Il tutto è stato reso possibile grazie alla nostra partnership con i leggendari produttori audio Bang & Olufsen. Oggi siamo lieti di annunciare le nostre cuffie Xbox, disponibili al pre-order a partire da ora. Con questo nuovo prodotto, vi offriamo una qualità e delle prestazioni sulla stessa lunghezza d’onda di tutti gli altri accessori Xbox e vi garantiamo anche alcune caratteristiche distintive e un’accessibilità che vi permetteranno di divertirvi maggiormente quando giocherete su console, PC e su dispositivi mobili.

L’Xbox Stereo Headset è attualmente disponibile al pre-order qui, in attesa del giorno in cui verrà aperta la disponibilità generale del prodotto (acquistabile a €59,99), che sarà il 21 settembre 2021.