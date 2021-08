Doom Eternal The Ancient Gods Part 2: ecco la data su Switch

Disponibile da marzo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia, Doom Eternal The Ancient Gods Part 2 ha ora una data anche su Switch. Nelle ultime ore infatti id Software e Bethesda hanno annunciato all’interno del QuakeCon, che la seconda parte dell’espansione standalone dello sparatutto arriverà sulla console Nintendo il 26 agosto. Non si sa ancora se The Ancient Gods avrà un rilascio in formato fisico.

Questa la descrizione della seconda parte:

The Ancient Gods Parte 2 segna l’epica conclusione della saga del Doom Slayer, nonché la seconda espansione della campagna di DOOM Eternal.

Ti sei opposto agli dei e hai risvegliato un male antico. Ora dovrai riunire le armate delle Sentinelle, assediare l’ultimo bastione dell’Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l’anima dell’universo.

Qui sotto potete invece vedere il tweet sul profilo ufficiale con tanto di trailer di Doom Eternal The Ancient Gods Part 2.

You denied the gods and awoke an ancient evil.

Your war against Hell ends here.

The Ancient Gods – Part Two is coming to #NintendoSwitch on 8.26

FAQ: https://t.co/e6rnHjLtL0 pic.twitter.com/vyBvG2Mct6

— DOOM (@DOOM) August 19, 2021