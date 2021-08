Saints Row Reboot: immagine teaser e annuncio per l’Opening Night Live

Due anni fa il publisher Deep Silver aveva confermato che il prossimo gioco di Saints Row era in sviluppo presso Volition, e sembra proprio che si tratti di un reboot: è stato infatti pubblicato il sito teaser di un più che probabile Saints Row Reboot, come lancio per l’annuncio ufficiale alla gamescom Opening Night Live, che si terrà il 25 agosto.

Collegandovi a questo sito web teaser di Saints Row, l’unica cosa che viene mostrata è un’immagine con la parola “rebooting”, come graffito su un muro, insieme al logo della serie. Questo sito teaser è stato condiviso dal produttore e presentatore della gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley, su Twitter, con una particolare enfasi sulla parola “bossing” nel suo tweet: “boss” è come il protagonista del gioco è spesso chiamato. Come se tutto ciò non bastasse, la pagina ufficiale di Saints Row ha risposto al tweet di Keighley con una serie di occhi emoji

La gamescom Opening Night Live sarà un evento di due ore, e promette di essere molto ricco, con oltre trenta annunci di giochi e aggiornamenti. Anche il debutto del gameplay di Call of Duty Vanguard è stato confermato per lo show.

Qui sotto potete vedere il tweet di Keighley, e la risposta di Saints Row. Per sapere cosa ci sta dietro a questo Saints Row Reboot non ci resta quindi che aspettare le 20:00 del 25 agosto.