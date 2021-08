Black Myth Wukong: l’Unreal Engine 5 si mette in mostra con 12 minuti gameplay

L’ annuncio della scorsa estate di Black Myth Wukong aveva fatto rumore. Il filmato di presentazione dell’action RPG in sviluppo da parte del team cinese Game Science aveva impressionato, sicuramente per la sua resa grafica. Da allora si è visto solo un altro trailer, all’inizio di quest’anno, per festeggiare il Capodanno cinese, ma oggi è stato pubblicato un nuovo filmato, della durata di quasi tredici minuti.

Lo sviluppo di Black Myth Wukong è passato all’Unreal Engine 5, e i risultati parlano da soli. La grafica appare stupefacente, e le animazioni e la deformazione della neve spiccano decisamente. Sul fronte del gameplay, possiamo vedere diversi combattimenti, prima in una lotta con un miniboss, e poi un combattimento contro un drago in cima a un lago ghiacciato. Anche i combattimenti continuano a sembrare brillanti e dinamici.

Nel frattempo, sono stati confermati altri dettagli usciti precedentemente. Il gioco girerà a 4K e 60 FPS, e avrà il supporto per il ray-tracing e Nvidia DLSS.

Game Science non ha ancora confermato una finestra di lancio per Black Myth: Wukong, né sappiamo su quali piattaforme arriverà, ma in base a tutto quello che abbiamo visto finora, sembra decisamente molto promettente. Vi lasciamo al lungo filmato gameplay qui sotto.