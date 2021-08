Metroid Dread: nuovo trailer e nuovo rapporto

Il publisher Nintendo e gli sviluppatori di MercurySteam hanno pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread, nuovo titolo della celebre serie, annunciato al Nintendo Direct di giugno e che uscirà l’8 ottobre su Switch. Il titolo del filmato è “Un’altra anteprima del terrore”, e potete vederlo in fondo alla notizia.

In più, è stato pubblicato anche il volume cinque della serie “Rapporto su Metroid Dread”, incentrato sulle abilità di Samus Aran.

Questa la lista completa:

Sotto una piccola introduzione, per il resto potete seguire il link qui sopra:

Le origini di Samus Aran

Ancora bambina, Samus perse la propria famiglia in seguito a un devastante attacco dei Pirati Spaziali. I Chozo, una specie con le sembianze di uccelli, presero la giovane Samus sotto la propria protezione e la crebbero sul pianeta Zebes. La fisiologia di Samus fu alterata attraverso un trapianto di DNA Chozo e ciò le consentì di adattarsi al nuovo ambiente ostile.

Samus fu inizialmente arruolata e addestrata dalla Federazione Galattica. Il volto celato sotto al casco rimane un mistero in tutta la galassia.

~Trasmissione del team di sviluppo~

“Samus è una vera professionista che svolge il proprio lavoro con calma e precisione. Ritenerla spietata sarebbe tuttavia un errore. Samus è in realtà una donna dall’animo generoso, come ha dimostrato salvando un Metroid neonato durante la sua missione per estirparne la specie. Potrebbe essere stato il suo animo buono a indurre il Metroid neonato a crederla sua madre.”

Vi lasciamo qui sotto con il nuovo trailer.