L’importanza degli effetti sonori e le colonne sonore nei Videogiochi

Fin dalla loro nascita, per i videogiochi la musica è stata una componente fondamentale. I primissimi giochi inventati emettevano solo alcuni suoni in 8 bit, evolvendosi gradualmente (e velocemente) fino ad avere ogni tipo di effetto sonoro durante il gioco. Ciò che accompagna però il giocatore, tanto durante le fasi di gameplay quanto durante quelle di visione dei filmati d’intermezzo, è la colonna sonora: vere e proprie composizioni, complesse quanto (se non più) le colonne sonore dei film di Hollywood.

Quando i videogiochi divennero un fenomeno di massa negli anni ‘80, le rispettive colonne sonore venivano ‘generate’ da chip-sintetizzatori: non si poteva fare di meglio, all’epoca. Il famoso “Chiptune“, un sintetizzatore analogico a 3 voci installato sul Commodore C64, è diventato un oggetto di culto. Considerate le limitatissime possibilità di ‘manovra’, è incredibile cosa i compositori siano riusciti a fare.

Processo di composizione

La prima cosa da fare è senz’altro quella di cercare di comprendere al meglio il tema che contraddistingue il gioco, andando a vedere la grafica, le regole generali e le icone. Questo permetterà di iniziare a mettere giù un tappeto sonoro capace di intonarsi al meglio all’esperienza che si vuole costruire. Ogni fase del gioco deve essere accompagnata da suoni in grado di caratterizzarli al meglio e di creare un certo tipo di effetto.

La suspense durante lo svolgimento, momenti contraddistinti dall’attesa sull’esito della giocata per capire se la fortuna è stata benevola. Poi i singoli effetti legati alle singole mosse da compiere, e infine quelli che sanciscono l’esito finale del gioco: in calare e mai troppo mesti nel caso di risultato non soddisfacente, festosi ed elettrizzanti in caso di vincita, anche se la stessa spesso non va neppure lontanamente a coprire quello che si è perso.

Le migliori colonne sonore nei videogiochi

Nel corso del tempo i videogiochi si sono evoluti da mero intrattenimento a vera e propria esperienza videoludica a 360°, in grado di far immergere il giocatore in una realtà parallela dove ogni elemento, dalla scenografia alla musica, contribuisce a creare un’ esperienza emotiva unica nel suo genere.

La musica è però parte integrante dell’esperienza di gioco, in grado di scandire i momenti salienti ma anche suscitare diverse emozioni, esattamente come una buona colonna sonora nei film di successo. Infatti, sono tantissimi gli esempi che hanno caratterizzato in modo unico e importante i videogiochi più famosi, contribuendo al loro successo.

Un esempio lampante è Super Mario Bros, che dal 1985 ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo. Parte del suo successo è merito dalla colonna sonora di Koji Kondo, stesso autore delle musiche di Legend of Zelda. In Mario Bros, il tema musicale si caratterizza per un sound semplice e facilmente riconoscibile che si integra alla perfezione con il mondo colorato e movimentato del gioco- per molti forse la musica più iconica nella storia dei videogiochi.

Cambiando completamente il genere, un altro esempio dell’importanza della musica nei videogiochi proviene dal celebre Silent Hill, uno dei videogiochi horror più famosi da sempre. È soprattutto in Silent Hill 2 che la colonna sonora di Akira Yamaoka riesce a ricreare perfettamente le atmosfere dark e surreali, grazie a un sapiente mix di musica ambient, elettronica e le alternative rock.

La musica nei casinò online

Molti giochi da casinò tendono a far entrare il giocatore in stasi ripetitiva, un effetto a cui tutti, esperti e non esperti, devono fare attenzione. I migliori casinò online sanno l’importanza della musica e che il gioco stimola l’orecchio a rilassarsi e quindi distrarsi sul tempo impiegato in una slot molto divertente, per esempio. Partendo dalle modalità demo che molti casinò online offrono, è importante allenarsi a non perdere quella concentrazione e senso di responsabilità che rendono un po’ di gioco d’azzardo divertente e innocuo. Ciò vale per i giocatori abituali e non esperti.

Il suono dei rulli che girano, le musichette di accompagnamento, quelle legate alla tanto agognata vincita seguita dal dolce rumore delle monete. In tutti i casinò AAMS questo tipo di scenario rappresenta la normalità e, allo stesso tempo, il sogno di qualsiasi giocatore.

Alla fine, I suoni che accompagnano l’esperienza di gioco sono creati ad arte per ingenerare eccitazione e attesa, in modo che il giocatore sia spinto a continuare a giocare. A livello inconscio, la musica gioca un ruolo fondamentale nell’ immedesimazione nei confronti del gioco e del personaggio, il coinvolgimento emotivo ad esso legato e la totale “immersione” nel gioco stesso.