GetsuFumaDen Undying Moon: disponibile il nuovo update

Konami Digital Entertainment, B.V. ha reso disponibile il secondo major update per GetsuFumaDen Undying Moon. Oltre a migliorare la quality of life dell’intera opera e a introdurre nuove funzioni e nuovi nemici, l’aggiornamento include il nuovo stage “Subspace Citadel”: un antico castello progettato per respingere ed eliminare ospiti indesiderati grazie a trappole e ostacoli che daranno filo da torcere ai giocatori di GetsuFumaDen.

Con il nuovo stage stage arriva anche un nuovo boss: Daidarabotchi, un essere posseduto dal corpo enorme, sarà lo scontro finale all’interno dell’antico castello. In Subspace Citadel i giocatori dovranno inoltre affrontare i nuovi nemici Tenaga-Ashinaga e Shishi Gashira.

Altro grande cambiamento che caratterizza questo aggiornamento è rappresentato dalla Sala dei Tesori. All’interno della Sala dei Tesori, a cui si accede tramite il Getsu Clan Estate, i giocatori avranno accesso al Battle Record, che fornirà maggiori informazioni sui nemici precedentemente sconfitti.

Tutti i dettagli dell’update sono consultabili sulla pagina Steam ufficiale.

Ricordiamo che il gioco è in fase di accesso anticipato su Steam. Qui sotto potete vedere il tweet che mostra l’uscita del nuovo aggiornamento.

#GetsuFumaDen: Undying Moon

Major Update #2 V0.3.8, Out Now! 🎉

More details in the Patch Notes ↓↓https://t.co/W7Dm2pBZ74

As always, we thank everyone for the feedback received so far. We will keep on improving the game so please do share your thoughts on the update with us! pic.twitter.com/JR5FeJsnET

— GetsuFumaDen: Undying Moon 月風魔伝公式 (@GetsuFumaDen_EN) August 20, 2021