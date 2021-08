Tecnologia VR e incontri online

La tecnologia VR sta cambiando il nostro modo di giocare, di vedere film, di vivere esperienze sensoriali speciali. Ma forse non tutti sanno che la VR può rendere indimenticabile anche l’esperienza degli incontri online, specialmente tra “match” di diverse nazioni.

Il mondo è più pronto che mai

La Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale sono tecnologie che stanno sempre più economiche e abbordabili per tutti. È per questo che sempre più persone possono utilizzare questi fantastici strumenti per giocare online, per guardare film e… perché no, per rendere gli appuntamenti online più divertenti.

Grazie ad AR e VR è possibile, con poca spesa, dotarsi di appositi software e visori e avere appuntamenti romantici con persone da tutto il mondo. Iscrivendosi su un sito di incontri online con donne filippine e utilizzando la tecnologia di cui parliamo, è possibile conoscersi e vivere momenti divertenti insieme non solo con donne che risiedono in Italia, ma anche a centinaia di migliaia di chilometri. Questo rende il mondo degli appuntamenti romantici e del divertimento online sempre più variegato, internazionale, democratico. La nostra piccola stanza può trasformarsi in uno scenario esotico, in un pianeta inesplorato, in un caffè parigino: ed è lì che possiamo incontrare una dolce metà con cui scambiare quattro chiacchiere e dei flirt.

Full immersion

I siti di incontri online si stanno adattando sempre di più alle richieste degli utenti e stanno approntando sistemi di videochiamata sempre più funzionali. Su questi siti, una volta registrati e creato un profilo, si possono cercare nuovi amici o nuovi partner romantici. La scelta avviene tramite una ricerca libera impostata in base alle caratteristiche ideali del partner. Una volta creato un match e scambiata qualche parola in chat, è possibile svolgere una videochiamata per conoscersi, già prima di vedersi magari dal vivo. Questa è una prassi molto comune già da anni, ma la Realtà Virtuale la renderà sempre più eccitante e divertente. Si tratta infatti di vivere con il proprio match un’esperienza sensoriale unica che vi porterà a immergervi completamente nel mondo che volete: che sia il vostro salotto, da far visitare al vostro nuovo amico/a speciale, che sia un luogo fantastico, sarà in ogni caso un’esperienza speciale per un primo appuntamento tutto virtuale.

La Realtà Virtuale sarà sempre più reale

Il progresso tecnologico per quanto riguarda la Realtà Virtuale è inarrestabile, soprattutto per le esigenze sempre più raffinate dei gamers e di quanti la usano per intrattenimento. Immagini sempre più nitide, esperienze sensoriali sempre più realistiche unite a un generale abbassamento dei prezzi dei visori fanno sì che ci sia sempre più VR per tutti! E non dimentichiamo che l’esperienza tattile, finora poco considerata nella nostra trattazione, si sta facendo strada anch’essa con molteplici accessori che possono donare esperienze, appunto, tattili. Questo tipo di tecnologie è già disponibile, ad esempio, nell’abito dei sex toys “a distanza” che permettono esperienze fisiche sempre più vicine al vero. Ma cosa è poi vero e cosa falso nel mondo tecnologico? La Realtà Virtuale diventerà sempre più “Realtà” e se questo a qualcuno fa paura, in qualcun altro produce un fascino irresistibile.

Nulla potrà sostituire il calore di un abbraccio e la bellezza di sedere davvero allo stesso tavolo con il nostro partner ma, tra tutte le esperienze che nella vita si possono provare, cercare un partner per incontri virtuali appoggiandosi a un portale di dating online è veramente qualcosa che vale la pena. Perciò guardiamo con ottimismo a queste tecnologie che serviranno a far sentire più vicine anche persone che per i più svariati motivi non possono fisicamente esserlo.