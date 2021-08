Star Wars Visions: ecco il nuovo trailer della serie anime

Disney ha deciso di avventurarsi in un mondo finora inesplorato per una delle sue tantissime IP, scegliendo di produrre il primo anime della serie ideata nel 1977 dal genio di George Lucas: Star Wars Visions. La serie animata antologica farà il suo esordio sul servizio streaming Disney Plus il prossimo 22 settembre, e per preparasi, il colosso dell’intrattenimento ha condiviso un impressionante trailer dell’anime.

Star Wars Visions sarà una serie antologica composta da nove episodi, ognuno incentrato su una storia diversa, prodotti da ben sette studi d’animazione. Uno sforzo impressionante, degno di una delle major più potenti del pianeta, che ha anche confermato un cast di doppiatori di primo livello, che comprende nomi come Alison Brie, Joseph Gordon-Levitt, David Harbour, Neil Patrick Harris, Lucy Liu e Temuera Morrison (che riprenderà il suo ruolo come Boba Fett, già ricoperto in Star Wars episodio II L’attacco dei cloni).

Il progetto animato di Star Wars Visions è solo una parte dei grandi progetti a lungo termine che Disney ha in serbo per la IP. Dopo Star Wars The Bad Batch (che ha avuto la sua premiere lo scorso maggio), arriveranno anche la serie The Book of Boba Fett e lo spinoff di Rogue One, con protagonisti Diego Luna e Cassian Andor.