Anime: morto Masami Suda, creatore di Ken il Guerriero

Il mondo degli anime, ma anhe quello dell’animazione più in generale, ha perso uno dei suoi più talentuosi rappresentanti con la morte di Masami Suda, character designer di opere del livello di Ken il Guerriero, Slam Dunk, Speed Racer e molti altri ancora. L’autore ci ha lasciato all’età di 77 anni.

Dopo gli inizi nel mondo degli anime in seno a Tatsunoko Production, Suda è entrato in Toei Animation, dove ha lavorato per molti anni, sia come character designer che come animatore. Al di là di Ken il Guerriero, che rimane sicuramente il suo lavoro più conosciuto, Suda ha partecipato anche alla realizzazione di molte altre serie, come Dragonball Z, Yu-Gi-Oh!, Lupin III ed Hellsing. Il suo ultimo lavoro era stato all’interno della serie Fist of the Blue Sky, un prequel di Ken il Guerriero, uscito nel 2018.

Una carriera ricca di successi, durante la quale Suda si è impegnato enormemente anche per i lavoratori del mondo anime, diventando un membro tra i più importanti della Japanese Animation Creators Association. La notizia della sua morte è rimbalzata su Twitter poco dopo la sua scomparsa: