Genshin Impact: due brani suonati dall’Orchestra Filarmonica di Tokyo

La musica è importante, lo sappiamo, ed è importante anche nei videogiochi (ve ne abbiamo parlato anche di recente): proprio per questo spesso vengono chiamate orchestre per suonare i brani che accompagnano i giocatori nei mondi di gioco, come ad esempio, in Genshin Impact.

MiHoYo ha infatti pubblicato di recente, attraverso il sito ufficiale di Genshin Impact, via YouTube, una performance eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Tokyo. Realm of Tranquil Eternity: Inazuma Live Symphony Performance, questo il nome dell’evento, è stato girato alla Tokyo Opera City Concert Hall, dove la più antica orchestra filarmonica del Giappone, insieme ad alcuni dei migliori musicisti folk giapponesi hanno eseguito un paio di brani provenienti dalla regione di Inazuma: Inazuma e Overlord of the Thuderstorm. Buon ascolto.