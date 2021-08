Brawl Stars: mostrato il nuovo brawler Ash

Supercell ha da poco pubblicato il nuovo episodio di Brawl Talk, in cui Paula e Dani hanno mostrato le novità in arrivo in Brawl Stars, con l’ottava stagione “Once Upon a Brawl”. Il nuovo brawler cromatico è Ash, the trash knight, un pulitore brontolone dei cortili del castello. Come attacco principale, lancia una scarica elettrica colpendo a terra con il suo scopettone; tutti gli avversari in linea vengono colpiti. In più quando copisce e quando viene colpito Rage Bar: una volta che questa barra è carica, Ash diventa più forte e veloce per un breve periodo. Per la sua super invece, viene aiutato dai suoi R.A.T.S. bot, che attaccano il nemico più vicino che trovano.

Nel brawl pass dell’ottava stagione, al primo livello si sblocca la skin Princess Shelly, mentre all’ultimo livello Ninja Ash. Per completare il tema fiaba, arriveranno le skin per Stecca, Pam, Semino, El Primo e Byron. Arriveranno poi anche le skin Lunar Piper e Handsome Colt.

Viene poi messa una variante per la modalità shodown, dove ogni kill fa ottenere più trofei; è comunque sempre possibile giocare alla modalità originale.

Lasciandovi al filmato qui sotto che mostra tutte le novità in arrivo su Brawl Stars vi ricordiamo che la stagione precedente era Jurassic Splash.