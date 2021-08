Röki: annunciata la versione fisica per Switch

Super Rare Games ha annunciato nelle ultime ore la collaborazione con Polygon Treehouse e United Label per l’uscita del fiabesco gioco d’avventura Röki, disponibile in forma fisica per la prima volta su Nintendo Switch.

Verranno stampate solo 4.000 copie in totale, che saranno in vendita il 26 agosto alle 19:00, disponibili in tutto il mondo esclusivamente sul sito superraregames.com.

Questa edizione fisica contiene:

– Gioco Nintendo Switch completamente assemblato con cartuccia

– Artwork

– Manuale a colori

– Adesivo esclusivo

– Set di 3 carte

– Copertina completamente reversibile

Qui sotto potete vedere l’immagine della versione fisica e il trailer pubblicato per l’occasione. Per sapere invece cosa ne pensiamo di questo gioco potete dare, qualora lo vogliate, una letta alla nostra recensione della versione PC.

Questa la descrizione del gioco attraverso il Nintendo e-Shop:

“ESPLORA una foresta fiabesca e piena di vita”

Segui Tove nell’esplorazione del mondo ricco e accattivante del folklore scandinavo, pieno di vita e dettagli, creato nel caratteristico stile grafico di Röki.

“Fai amicizia con i MOSTRI”

Scova le antiche creature magiche della natura selvaggia scandinava: alcune sono amichevoli, altre un po’ meno! Röki ha un ricco cast di personaggi spaventosi ma allo stesso tempo adorabili, reinterpretati secondo la nostra visione del folklore nordico.

“CERCA reliquie a lungo dimenticate”

L’antica natura selvaggia ha tanti segreti. Ritrova reliquie da lungo tempo dimenticate che ti aiuteranno nella tua avventura.

“RISOLVI gli enigmi della natura selvaggia”

Röki è un gioco in cui si usa il cervello e non la forza. Riuscirai a sbloccare gli arcaici sentieri e risolvere gli enigmi degli antichi?

“PIANIFICA il tuo viaggio”

Tove annota i suoi progressi sul fido e inseparabile diario. Mappa regioni inesplorate, affonda le mani nel ricchissimo folklore scandinavo, colleziona bottino e ottieni stemmi da perfetta esploratrice.

“Un’AVVENTURA adatta a TUTTI”

Röki è un’avventura adatta a TUTTI. Grazie al suo stile di gioco non violento, al sistema di controllo accessibile e alle tematiche universali, è un viaggio che appassionerà ogni tipo di giocatore. Il gioco è stato sviluppato in modo da risultare impegnativo offrendo, però, allo stesso tempo un aiuto quando necessario: pertanto può essere affrontato da chiunque. Un approccio moderno al classico genere dei giochi di avventura.