Dragonball Super: ecco il nome ufficiale della nuova forma di Vegeta

Nel corso del manga di Dragonball Super, Toyotaro ha cercato di regalare ai Saiyan dei nuovi power up che andassero oltrei semplici livelli del Super Saiyan. Questo ha portato l’autore a creare l’Ultra Istinto, uno stato in cui il corpo di Goku agisce quasi completamente in modo autonomo, permettendo al guerriero di raggiungere un livello di potere davvero spaventoso. Nel capitolo 74 del manga invece, era stata la volta di Vegeta, che aveva messo in mostra una forma completamente nuova, sviluppata durante gli allenamenti con il Dio della Distruzione del Settimo Universo, Lord Beerus.

Nel recentissimo capitolo 75 (disponibile su Manga Plus di Shueisha) dell’opera inoltre, la nuova forma di Vegeta ha anche svelato il suo nome! Attenzione però, questo articolo contiene spoiler su Dragonball Super!

Durante il suo combattimento contro Granolla infatti, è stato lo stesso Vegeta, che dopo aver fatto mostra dei suoi nuovi poteri, ha spiegato come fosse nata questa nuova trasformazione, facendo un’importante informazione su questa forma:

“Il concetto è che più il mio animo combattivo si scalda più divento forte. […] Il corpo di Kakarot avrà pure una mente sua, ma io sono fatto completamente di ego. Infatti, chiama questa forma Ultra Ego”

Ecco dunque il nome ufficiale di questa nuovissima trasformazione di Vegeta, durante la quale il Saiyan combatte con uno stile primordiale, selvaggio e brutale. Una trasformazione che, però non è stata abbastanza per sconfiggere Granolla. Infatti i fan di Dragonball Super hanno potuto scoprire che, esattamente come l’Ultra Istinto di Goku, anche l’Ultra Ego di Vegeta, per quanto garantisca una potenza spaventosa al Saiyan, ha degli “effetti collaterali”. La forma sembra prosciugare le energie di Vegeta che così, durante lo scontro, finisce per esaurire il suo power up prima di poter trionfare sul rivale.

Un problema che però potrà facilmente essere risolto, man mano che il Principe dei Saiyan riuscirà a controllare meglio il suo Ultra Ego! Che lo scarto che separava Vegeta da Goku stia per essere finalmente colmato?