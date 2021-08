Cyberpunk 2077: CDPR ancora al lavoro sul multiplayer?

Il lancio di Cyberpunk 2077 da parte di CD Projekt RED è stato sicuramente uno dei più tormentati della storia recente del videogioco. Tra le polemiche per i numerosi bug e la scarsa qualità del titolo, cause legali, perdite milionarie e di credibilità, il developer polacco ha dovuto impegnarsi in modo importante per cercare di rimediare in corso d’opera e dare ai fan almeno una parvenza del gioco promesso.

Recentemente ha fatto il suo debutto la patch 1.3, che ha apportato un’altra valanga di correzioni al titolo, oltre a inserire un DLC gratuito, ma che, addirittura, potrebbe anche nascondere qualche dettaglio sui piani futuri di CD Projekt RED per il loro gioco futuristico.

L’insider Tyler McVicker ha infatti condiviso un video nel quale analizza la patch 1.3 e, con un po’ di datamining, riesce a scovare qualche riferimento al multiplayer. E non si tratterebbe di file relativi al vecchio progetto per la componente multigiocatore di Cyberpunk 2077, un progetto che CDPR ha annunciato di aver abbandonato da mesi, ma, sempre stando a McVicker, di qualcosa di nuovo, su cui il developer polacco starebbe ancora lavorando.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, i file scovati nell’ultimo aggiornamento del titolo sembrano contenere seri indizi sulle espansioni future del gioco che, a quanto sembra, saranno due e su vastissima scala, un po’ come era successo con un grande successo di CD Projekt RED, The Witcher III (confermando dunque quelle che erano state le dichiarazioni pre-lancio dell’azienda).

Chiaramente per il momento si tratta ancora di voci non confermate in modo ufficiale, e del resto non sempre il datamining dei file di un gioco riesce a fornire un quadro completo di quelli che sono i piani per il futuro del titolo. Dunque, finché non ci sarà un annuncio da parte di CD Projekt RED, è possibile che Cyberpunk 2077 finisca per prendere forme completamente diverse!