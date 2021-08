Chainsaw Man: MAPPA assume nuovi dipendenti

Recentemente lo studio d’animazione MAPPA è stato al centro di numerose critiche. Essendo stato uno degli studi più attivi dell’ultimo anno, con tanti grandi progetti come The God of High School, Jujutsu Kaisen, la quarta stagione de L’attacco dei giganti e l’anime originale Netflix Yasuke, MAPPA è infatti andata incontro ad accuse di crunch, di corrispondere ai suoi animatori salari troppo bassi e di farli lavorare in ambienti non abbastanza sani (costringendo anche lo studio a rilasciare delle dichiarazioni ufficiali). Per rispondere a tutte queste problematiche, MAPPA vuole imprimere un deciso cambio di marcia, a partire dal suo ultimo progetto: Chainsaw Man.

L’attesissimo adattamento animato del manga campione di incassi di Tatsuki Fujimoto segnerà anche infatti la grande svolta dello studio d’animazione, che ha già mostrato i nuovi ambienti, spaziosi e salubri, dove l’anime di Chainsaw Man verrà prodotto e che ha ora annunciato un’altra piccola “rivoluzione”: lo studio infatti non si appoggerà a dei freelancer, come succede sempre più spesso nell’industria degli anime, ma assumerà direttamente il personale.

Questo è quanto dichiarato da Ryu Nakayama, ossia il produttore di Chainsaw Man per MAPPA, che ha postato un lungo messaggio, spiegando quali siano i suoi piani per sviluppare l’anime in un ambiente che sia il più sano possibile per gli animatori:

“All’inizio avevo intenzione di reclutare dei freelancer, ma dopo essermi consultato con MAPPA su come costruire un ambiente di lavoro dove gli impiegati potessero lavorare nel massimo comfort, abbiamo deciso di lanciare il Ryu Nakayama x MAPPA. Stiamo ufficialmente assumendo impiegatcome parte del nuovo progetto di addestramento degli animatori. Al momento stiamo cercando qualcuno per lo staff principale, che lavorerà con il team di sviluppo di Nakayama a lungo termine. Per un po’ di tempo lavoreremo sulla serie di Chainsaw Man, ma se verrò coinvolto in altri anime, il piano è quello di portare quegli animatori che vorranno seguirmi con me. Se qualcuno volesse lavorare esclusivamente a Chiansaw Man, penso che sia meglio per lui diventare un animatore freelance”

Questo non significa, sempre stando a Nakayama, che non verrà assunto nessun freelancer nell’adattamento dell’opera di Fujimoto, ma la serie verrà realizzata principalmente da impiegati assunti direttamente da MAPPA. Inoltre, e questo è stato specificato chiaramente da Nakayama e dallo studio d’animazione, le posizioni sono aperte soltanto per gli animatori giapponesi, per cui se stavate pensando di fare un tentativo, dovrete rinunciare.

MAPPA non ha ancora annunciato un termine per le assunzioni, ma i fan sono sicuri che l’azienda non avrà difficoltà a trovare animatori da inserire in questo progetto e in altri futuri.