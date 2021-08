Rainbow Six Extraction: nuovo trailer offre una panoramica del gioco

Circa un mese fa vi abbiamo riportato la news secondo cui Rainbow Six Extraction è stato posticipato ad una data non meglio specificata di gennaio 2022. Non si è trattato di una notizia che ha creato particolare sgomento tra il pubblico, anche perché sono stati numerosi i progetti che hanno subito dei rinvii, soprattutto a causa della sfortunata situazione pandemica che stiamo vivendo da due anni a questa parte.

Il progetto sparatutto cooperativo di Ubisoft, però, non intende fermarsi e, ad oggi, siamo in possesso di maggiori informazioni grazie alla condivisione su YouTube di un trailer che fornisce una panoramica decisamente accurata che ci aspetta a partire dall’anno prossimo. Il trailer in questione (che troverete alla fine della notizia) offre uno sguardo approfondito al gameplay e alle aree di gioco in cui sarà possibile imbattersi, ma non solo.

Rainbow Six Extraction, abbiamo appreso dal video, verrà lanciato con la possibilità, già a partire dal suo day-one, di utilizzare uno fra i 18 operatori disponibili, i quali faranno il loro ritorno dal precedente capitolo, Rainbow Six Siege (a differenza di questo primo capitolo, i personaggi presenteranno nuove caratteristiche, in modo da rendere più equilibrato il sistema di gameplay).Saranno presenti, inoltre, 12 mappe giocabili che saranno “in costante evoluzione“, oltre a 13 missioni da affrontare. Oltre a tutto ciò, il giocatore disporrà di circa 25 gadget esclusivi in-game, 69 tipologie di armi e 13 archetipi di nemici e creature mostruose da affrontare e molto altro ancora. Tuttavia, per un approfondimento maggiore vi invitiamo a consultare il video che troverete di seguito.

Ricordiamo, infine, che Rainbow Six Extraction verrà reso disponibile a partire da gennaio 2022 (la data specifica ancora non è stata annunciata), dopo un posticipo che vedeva il day-one fissato originariamente il 16 settembre 2021. Il titolo uscirà in cross-gen, quindi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.