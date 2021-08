Destiny 2: in programma un crossover con Halo?

Nella giornata di domani, 24 agosto 2021, si terrà una live-streaming che avrà per oggetto l’approfondimento della nuova espansione di Destiny 2, ovvero The Witch Queen, e della nuova stagione offerta da Bungie, la quale verrà soprannominata “Season of the Lost“. Nonostante la diretta sia dietro l’angolo, alcuni leak hanno fatto il giro del web, diffondendo molti dettagli inerenti all’espansione e alla stagione sopra citate.

Il leak diretto ai fan di Destiny 2, sembrerebbe che abbia visto la sua origine tramite Reddit sul server RaidSecrets di Discord. Il post, pubblicato dall’utente Dioxety, ha trattato The Witch Queen, sostenendo che questa presenterà nuovi ed inediti archetipi di armi, oggetti dedicati al crafting e, quindi, alla loro creazione e molto altro ancora.

Il leak, tra le altre cose, menziona anche Lightfall (attualmente in sviluppo), ovvero l’espansione che sarebbe in programma successivamente al lancio di The Witch Queen. Inoltre, sempre secondo Dioxety, lo sparatutto di Bungie approderebbe sull’Epic Games Store a partire dall’ultimo mese del 2021.

Nuove informazioni sono trapelate anche inerentemente ai raid e al tema che seguiranno. Questi, infatti, pare che si rifaranno ai più classici raid risalenti al primo episodio della serie (del 2014): Wrath of the Machine e King’s Fall. Tuttavia, il dettaglio più succulente che spunta dal medesimo post di Reddit, riguarderebbe un ipotetico crossover di Destiny con Halo, ma vediamo il leak nel dettaglio.

I rumor su una collaborazione tra Destiny e Halo girano ormai da tanto tempo ma, in base al post, parrebbe plausibile aspettarsi un crossover tra i due sparatutto a partire da dicembre 2021, proprio in occasione del 30esimo anniversario di Bungie e in concomitanza con il probabile approdo sull’Epic Games Store. Presumibilmente vedremo qualche mappa ispirata ad Halo (o presa direttamente da questo), qualche armatura a tema per ogni classe (armatura spartana, armatura Arbiter, armatura ODST), un set di armature Marathon per ogni classe, un pass per una battaglia a tema ONI, due missioni ispirate a Halo e alcune armi dello sparatutto di 343 Industries (martello gravitazionale, magnum, fucile di precisione e fucile da battaglia).

Non a caso, il lancio del crossover alla fine del 2021 coinciderebbe con il lancio di Halo Infinite (anch’esso sommerso da una fuga di notizie ultimamente), previsto per il periodo delle festività natalizie di quest’anno. Sicuramente capiremo di più di Destiny 2 in occasione della live di domani, restate aggiornati tramite GamesVillage.