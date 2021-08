Hades è il titolo current-gen con il punteggio più alto

Hades di Supergiant Games è il titolo della generazione corrente dotato del punteggio più elevato. Come di certo saprete, il roguelike a tema mitologico è approdato su current-gen solo di recente (a partire dal 13 agosto) e sebbene sia trascorso poco tempo dal suo rilascio sulle nuove console, il titolo ha superato ogni gioco che ha debuttato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Hades, in particolare, si è guadagnato un abbondante punteggio su Metacritic di 94/100 sulla console di Microsoft, mentre un 93/100 su quella di Sony. Considerando anche la quantità di ottimi giochi che abbiamo visto uscire da novembre 2020, il risultato raggiunto da Supergiant Games sbalordisce, anche perché si tratta pur sempre di un titolo indie, realizzato perciò con risorse limitate.

Un dato molto interessante è anche quello che riguarda il punteggio che si portò a causa al momento della sua uscita su last-gen, l’anno scorso a settembre 2020. Quando uscì per la prima volta, l’indie super titoli Sony di grosso calibro, come Borderlands 3 (91/100) o Demon’s Souls (92/100), mentre su Xbox è riuscito a lasciarsi indietro Ori and the Will of Wisps (92/100) e Microsoft Flight Simulator (90/100).

Se, invece, affrontassimo il discorso sul fronte di Nintendo Switch e PC, vedremmo che per Hades non è tutto rose e fiori. Il titolo, infatti, pur difendendosi benissimo, non è risultato il migliore di questa generazione per quelle due piattaforme. Su PC, possiamo notare che Disco Elysium: The Final Cut raggiunge un punteggio Metacritic di 97/100, mentre su Nintendo Switch, il vincitore è The House in Fata Morgana: Dreams of Revenants Edition (98/100). Hades, sulla console della Grande N, rimane quinto dietro a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Divinity: Original Sin II – Definitive Edition.

Ricordiamo a tutti, infine, che una recensione del magnifico titolo di Supergiant Games la potrete trovare qui ed è possibile giocarlo, attualmente, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.