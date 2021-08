Life Is Strange True Colors: rivelata la colonna sonora di Angus & Julia Stone

Il day-one di Life Is Strange: True Colors si sta avvicinando e con esso anche nuove informazioni che riguardano la trama e le meccaniche di gioco. Oggi, però, Square Enix ha deciso di annunciare l’uscita della colonna sonora del titolo, composta dal premiato duo indie-pop Angus & Julia Stone.

La colonna sonora (“Love Song“), accompagnata da altri undici brani che saranno presenti in-game, è possibile ascoltarla su Spotify a questo link, che rimanda all’album “Life Is Strange”, composto dai brani che troverete di seguito:

Love Song (di cui è disponibile il video in calce alla news) Heavy Gets Light Living Underground For Remembering Take Me Home Let Me Know Blue Forever For Us From A Dream In My Arms When Was That (di cui è disponibile il video in calce alla news) Tears

Gli artisti d’origine australiana sono stati ispirati dall’emozionante storia narrata in Life Is Strange: True Colors e hanno così lavorato ad un album musicale che ricalcasse la complessità dei temi narrati in questa nuovissima avventura grafica. Le canzoni si rivolgono al pubblico tramite svariati temi, come quello dell’amore fraterno, tra membri della famiglia e della comunità, che poi sono gli elementi che costituiscono le fondamenta della narrazione di Life Is Strange. La trama, sostanzialmente, vede come protagonista la neo-adulta Alex Chen, la quale si ritrova catapultata in un’affiatata comunità montana, in cui vive anche il fratello che non vede da anni, scappato di casa per trovare il padre.

Oltre a ciò, Alex si trova a dover fare i conti con una maledizione (o dono?) che la affligge. Questo potere sovrannaturale consentirà alla protagonista di utilizzare l'”empatia psichica“, ovvero una qualità che le permetterà di vedere, assorbire e manipolare le emozioni altrui, viste dal punto di vista di Alex come delle aure colorate attorno alle persone.

In seguito alla dolorosa situazione creatasi in seguito alla morte del fratello di Alex a causa di un incidente stradale, questa dovrà imparare a gestire il suo “potere” per riuscire a trovare la verità che si cela dietro al mistero della morte del fratello. Il giocatore, durante quest’esperienza narrativa travolgente, avrà nelle proprie mani la possibilità di cambiare radicalmente il futuro di Alex e dell’intera comunità di Haven Springs.

La curiosa trama del nuovo episodio di Life Is Strange viene portata in vita grazie alle più innovative tecnologie di motion capture e alla colonna sonora di Angus & Julia Stone, così come ai brani originali composti da mxmtoon e Novo Armor e, ancora, a quelli su licenza di Gabrielle Aplin, dei Radiohead, di Phoebe Bridgers e molti altri ancora.

Life Is Strange: True Colors è già disponibile al pre-order e, ricordiamo a tutti, che diverrà disponibile a partire dal 10 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, mentre una versione per Nintendo Switch arriverà entro la fine dell’anno.