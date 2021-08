Le slot online alla conquista dello spazio: cinque titoli imperdibili per gli appassionati

Il grande boom dei giochi online, in particolare delle slot machine, si giustifica in vari modi. Anzitutto il lockdown, che ha costretto milioni di persone alla clausura forzata. In seconda istanza per giochi che più che altro sono autentiche esperienze. La gamification delle slot machine ha permesso a questa tipologia di giochi di diventare un vero portento. Esperienze, appunto, più che giochi. Gameplay migliorato, comparto audiovisivo di prim’ordine e una giocabilità senza precedenti.

Le software house ci hanno messo però il loro contributo. Individuando nel tema la vera forza trainante del gioco. Il tema, insomma, è tutto, come già abbiamo illustrato in questo articolo sul genere fantasy. E decide molto spesso le sorti di un gioco. Per la maggiore vanno tematiche legate alle leggende, all’Antica Roma, all’Egitto. Ma negli ultimi tempi hanno preso piede anche altre ambientazioni: quella araba, e soprattutto quella legata allo spazio.

Un evergreen, che ha riscoperto il suo successo anche per essere un tema strettamente attuale, all’indomani del lancio e dell’atterraggio della sonda americana Perseverance, incaricata di esplorare il Pianeta Marte.

Da qui, grande risalto hanno acquisito anche le slot machine online a tema spazio, disponibili su queste piattaforme online. Ma quali sono quelle che i giocatori considerano autenticamente irrinunciabili?

La prima è un grande classico, di casa IGT: si tratta di Little Green Men Nova Wilds. Cinque rulli, tre righe e 20 linee di pagamento con omini verdi pronti a ricoprire il giocatore di regali con l’attivazione di modificatori. Un must per gli amanti dello spazio e degli extraterrestri, alla pari di Space Wars, di NetEnt, dal chiaro richiamo: si parla di guerre spaziali, più che stellari.

Slot sviluppata su cinque rulli, quattro righe e quaranta linee di pagamento con piccoli alieni a fare da simboli. Questa slot è particolare in quanto per ciascuna vincita genera in automatico uno spin gratuito che può generare a sua volta una vincita fino a 1000 volte la puntata iniziale. Altri cavalli di battaglia sono sicuramente Galactic Steak di Playtech, Astro magic di iSoftBet e Shooting Stars Supernova di Novomatic.

La prima è una slot a quattro rulli, venti linee di pagamento che presenta pianeti al posto degli spin. Ciascuna vincita lascia sulla sua posizione dei moltiplicatori stellari, che partono da x2 e possono arrivare a x10. La seconda invece è una slot per veri appassionati di astronomia: il simbolo Wild raffigura un sistema solare composto da 4 pianeti. Gli scatter della slot di casa iSoftBet sono particolari in quanto generano moltiplicatori in qualsiasi posizione. Con due bonus extra rappresentati dal sole e dalla luna.

L’ultima slot, Shooting Stars, presenta cinque rulli, tre righe e dieci linee di pagamento, con un simbolo Wild nel pianeta azzurro, che appare solo sui rulli centrali e dà vita allo spin gratuito. Un altro simbolo è il Supernova, eponimo della slot. Questo può apparire su tutti i rulli con la possibilità di essere sostituito da tutti i simboli, compresi quelli Wild, generando così vincite eccezionali.