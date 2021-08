gamescom Award 2021: annunciati tutti i titoli nominati

Si apre la settimana in cui la protagonista assoluta sarà la gamescom 2021, ovvero la kermesse (quest’anno in formato digitale) dedicata al mondo del gaming. Questa mattina, come se l’imminenza dell’evento non bastasse ad aumentare l’hype, è stato anche pubblicato un teaser trailer inerente all’Opening Night Live che si terrà questo mercoledì, ma non solo. Questa mattina sono stati resi noti anche i titoli videoludici nominati al gamescom Award 2021.

I videogiochi che sono stati nominati come concorrenti al gamescom Award 2021 sono stati decisi da una giuria internazionale di esperti e professionisti del settore, tra cui anche Marco Accordi Rickards, che farà parte della giuria in rappresentanza di GamesVillage e Game Pro, in qualità di direttore di entrambe le redazioni. I titoli sono stati classificati in 22 differenti categorie, i cui vincitori verranno annunciati tra il 25 e il 27 agosto 2021, proprio in occasione dell’evento.

Proprio durante la prima serata della Gamescom 2021 (durante l’Opening Night Live), verranno assegnati i premi per la categoria Piattaforme. A partire da oggi, fino a sabato 28 agosto alle 15.00, i fan dell’evento potranno votare per coloro che secondo loro meritano maggiormente il gamescom Award 2021 nelle categorie: “Best Streamer” e “Consumer Award Most Wanted“. I voti potranno essere solamente espressi tramite sondaggio online e i vincitori di queste due categorie, nonché delle categorie che vedranno come protagonista il voto della giuria, verranno premiati durante l’evento (che potrà essere seguito da qui).

Ecco i videogiochi nominati per il gamescom Award 2021, raccolti in 22 categorie distinte. I vincitori delle seguenti categorie (che sono state suddivise in base alla piattaforma di riferimento) verranno annunciati e premiati durante l’Opening Night Live del 25 agosto 2021:

Best Microsoft Xbox Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infinite, Microsoft

Best Nintendo Switch Game

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best PC Game

– Age of Empires IV, Microsoft

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

– Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Sony PlayStation Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

– The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

I vincitori delle seguenti categorie (suddivise in base al genere videoludico di riferimento) verranno annunciati e premiati tra il 26 e il 27 agosto 2021 durante l’evento:

Best Action Adventure Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

– Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Action Game

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infinite, Microsoft

– Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Best Family Game

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

– Super Dungeon Maker, rokaplay

Best Indie Game

– Dorfromantik, Toukana Interactive

– Inua, Arte France

– Lost in Random, Electronic Arts

Best Role Playing Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

– Encased, Koch Media

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

Best Simulation Game

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– Farming Simulator 22, astragon Entertainment

– Undisclosed Title

Best Sports Game

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– FIFA 22, Electronic Arts

– Riders Republic, Ubisoft

Best Strategy Game

– Age of Empires IV, Microsoft

– Company of Heroes 3, SEGA

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best Multiplayer Game

– Halo Infinite, Microsoft

– Riders Republic, Ubisoft

– The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Best Ongoing Game

– Apex Legends, Electronic Arts

– Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

– Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Most Original Game

– Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

– Riders Republic, Ubisoft

– tERRORbane, Whisper Interactive

Best Announcement

Tutti gli annunci, i reveal e le premiere potranno essere elette (anche quelle dell’Opening Night Live)

Best Lineup

Tutti i partner che si sono iscritti alla premiazione possono essere votati

Best of gamescom

Tutti i vincitori della categoria Genere e Piattaforma sono concorrenti alla premiazione

Best Trailer

Tutti i trailer saranno votabili, anche quelli mostrati all’Opening Night Live

I vincitori delle seguenti categorie verranno annunciate nella giornata di domenica 29 agosto 2021:

Best Streamer

gamescom “Most Wanted” Consumer Award

Sono votabili tutti i titoli candidati alle categorie di Genere e Piattaforma

HEART OF GAMING Award

Tutti i momenti salienti dell’evento potranno beneficiare di questo straordinario premio: giochi, componenti aggiuntivi, persone, aziende.