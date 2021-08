Game Pro 31 è disponibile su Readly: non perdetelo!

Ogni promessa è debito: Game Pro 31 è ora disponibile sulla piattaforma Readly, con un numero imperdibile dai grandi contenuti e diverse esclusive!

La cover story di questo mese parla italiano con un titolo dall’altissimo potenziale, non solo ludico ma anche artistico e culturale: Martha is Dead. Vi parleremo del gioco in un lungo speciale e con un’interessantissima intervista esclusiva all’autore Luca Dalcò, curata dalla nostra bravissima Preview & Features Editor Federica D. Farace.

E ancora: la sfida calcistico-videoludica più classica si rinnova con il nostro confronto tra FIFA 2022 ed eFootball, l’intervista esclusiva a Glen Schofield (creatore di Dead Space), tutte le preview e le recensioni dei titoli del momento, tra cui i nuovi porting di Hades e Microsoft Flying Simulator, i più intriganti giochi nipponici del momento (Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, NEO: The World Ends With You, Pokémon Unite), un lungo speciale esclusivo su Intellevision Amico… i taglienti editoriali dei nostri columnist e lo speciale Retrogame Magazine, la rivista nella rivista, con ben 23 pagine di cultura del videogioco retrò.

L’appuntamento è su Readly Italy: vi aspettiamo!