Genshin Impact: in arrivo l’update 2.1 con Aloy

Genshin Impact, come già era stato anticipato un mese fa, vedrà l’introduzione di un nuovo personaggio giocabile grazie al nuovissimo aggiornamento 2.1 che arriverà a breve, prima di quanto si pensi. L’aggiornamento porterà nel mondo ideato dalla software house miHoYo, la protagonista di Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017) e Horizon Forbidden West (posticipato adesso al 2022), ovvero la cacciatrice di macchine Aloy.

Questo nuovo update non porterà solamente novità dal punto di vista del gameplay, ma porrà anche fine al capitolo Inazuma di Genshin Impact. In occasione di questo importante aggiornamento, dunque, è stato pubblicato un trailer che mostra l’ennesimo scontro di Raiden e Shogun contro Signora, un boss del Dominio di Trounce.

Secondo un post del PlayStation Blog, la creazione della battaglia contro Signora avrebbe richiesto circa otto mesi affinché venisse realizzata con successo. Sempre con l’update 2.1, verranno introdotti nuovi nemici e nuovi boss, come ad esempio Hydro Hypostasis e Thunder Manifestation. Inoltre verrà introdotta la meccanica della pesca, che servirà per preparare cibo, scambiare il pescato con delle ricompense e molto altro ancora.

La novità più importante, però, è l’arrivo di Aloy, che si unirà al parco di personaggi giocabili in modo totalmente gratuito. La cacciatrice di Horizon si unirà ai giocatori che avranno raggiunto un livello minimo di avventura pari al 20. Tramite Twitter sono state mostrate anche alcune delle sue abilità, tra cui “Prophecies of Dawn” e “Frozen Wilds” (che sarebbe poi il nome del DLC del primo gioco), che lancia una bomba congelante e che infligge danni extra. Vale la pena sottolineare, inoltre, che il suo iconico arco (che verrà chiamato “Predatore“) sarà esclusivo delle versioni del gioco per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Restate sintonizzati su GamesVillage per saperne di più in merito al nuovissimo aggiornamento 2.1 di Genshin Impact (giocabile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e dispositivi mobile), disponibile a partire dal 01 settembre 2021.