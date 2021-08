Halo Infinite non avrà la campagna cooperativa e la Forgia al lancio

In questi ultimi giorni, 343 Industries sta fornendo nuovi dettagli su Halo Infinite, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox Series X/S e Xbox One a fine anno, anche se, al momento non abbiamo alcuna informazione sulla data d’uscita precisa del titolo che, secondo alcuni rumor, l’opera con protagonista Master Chief dovrebbe arrivare sul mercato a Novembre.

Secondo quanto annunciato da Joseph Staten, Head of Creative presso la compagnia, quest’ultimo ha svelato alcune cose che potrebbero deludere i fan più incalliti del brand. Ebbene, a quanto pare, la campagna cooperativa e la Forgia non saranno presenti al lancio di Halo Infinite, questo perché 343 Industries ha preferito focalizzarsi principalmente su altri aspetti del gioco, come la campagna in singolo giocatore e il multiplayer.

Ecco le parole espresse da Staten:

Purtroppo, mentre concentriamo il team per la chiusura, e ci concentriamo davvero su un’esperienza di qualità per il lancio, abbiamo preso la decisione davvero difficile di ritardare la campagna co-op per il lancio”, ha detto Staten. E abbiamo anche preso la difficile decisione di ritardare la spedizione di Forge dopo il lancio.. La nostra priorità numero uno è assicurarci che qualsiasi cosa spediamo, ogni volta che la spediamo, soddisfi il giusto livello di qualità. Su tutte le piattaforme Xbox, PC in tutte le sue diverse configurazioni. E abbiamo esaminato queste due esperienze – campagna co-op e Forge – abbiamo preso la determinazione che non sono pronte. E come studio, non vogliamo pubblicare le cose se non sono pronte.

Insomma, da quanto svelato da Staten, Forgia e la campagna cooperativa non saranno presenti al lancio che, con ogni probabilità, quest’ultime faranno il debutto al più presto possibile su Halo Infinite non appena saranno pronte tramite aggiornamento gratuito.