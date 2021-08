Sifu: Sloclap svelerà ulteriori dettagli sul titolo all’Opening Night Live

L’Opening Night Live della gamescom, la cerimonia d’apertura dell’evento europeo incomincerà nella giornata di domani e si protrarrà per oltre due ore, dove assisteremo a World Premiere, Gameplay e informazioni sui progetti ben più noti, ma non mancheranno certamente annunci di nuove e misteriose IP. Ebbene, sembrerebbe che Sifu sarà presente durante l’Opening Night Live, secondo quanto annunciato dallo sviluppatore Sloclap.

La software house ha recentemente fatto sapere su Twitter che Sifu riceverà degli entusiasmanti aggiornamenti durante l’Opening Night Live. Vi ricordiamo che il titolo è stato rinviato a data da destinarsi, che in questa occasione la compagnia possa svelare la data d’uscita del gioco? Al momento è difficile saperlo, noi possiamo solo sperarlo.

Ouch… a bit rusty after the break.

And we've still got a few things to show before summer is over.

Tune in this Wednesday on #OpeningNightLive for some exciting news about #SifuGame pic.twitter.com/5N2PcNBK0r

— SifuGame (@SifuGame) August 21, 2021