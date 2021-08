L’attacco dei giganti: l’anime torna a gennaio!

L’annuncio era nell’aria, e del resto i fan sapevano da tempo che la seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti sarebbe arrivata nell’inverno del 2022, ma finalmente il sito ufficiale della serie tratta dal manga dark fantasy di Hajime Isayama ha svelato una finestra di rilascio molto più stretta per gli ultimi episodi: il mese di gennaio!

La serie ripartirà con l’episodio 76 sul canale giapponese NHK, preceduta da uno special che ci mostrerà la storia che abbiamo visto finora, ma dai punti di vista di Levi, Annie, Mikasa, Armin e altri personaggi ancora. Questo secondo cour arriverà dunque a meno di un anno di distanza dalla conclusione del primo, che in Italia era stato trasmesso in simulcast dal sito VVVVID.

Come la prima parte della quarta stagione, anche questo secondo cour verrà prodotto dallo studio d’animazione MAPPA, con la regia di Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui), gli script di Hiroshi Seko (Vinland Saga, Mob Psycho 100), il character design di Tomohiro Kishi (91 Days) e le musiche di Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto (Blue Exorcist, The Seven Deadly Sins). Ovviamente anche il cast dell’anime sarà composto dagli stessi volti di sempre, guidati da Yuki Kaji, che continuerà a interpretare Eren Jaeger fino alla fine.

L’ultima parte dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti dunque concluderà una cavalcata animata durata quasi nove anni: la prima stagione della serie è infatti andata in onda nell’aprile 2013. In questo modo la grande storia dark fantasy di Hajime Isayama conoscerà la sua conclusione definitiva: il manga si era infatti concluso lo scorso aprile, con il capitolo 139, pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine, e con l’uscita del volume 34 dell’opera, arrivato all’inizio di giugno, con alcune pagine aggiuntive.