Cowboy Bebop: ecco la data d’uscita del live-action!

L’attesa finalmente è finita. Dopo una lavorazione tormentata, infortuni sul set, la pandemia e tutti i problemi che ne hanno funestato la produzione, l’adattamento live-action targato Netflix di Cowboy Bebop, l’amato anime di Shinichiro Watanabe, ha svelato, durante una conferenza stampa, la sua data d’uscita ufficiale.

La serie arriverà il prossimo 19 novembre (di fatto una conferma, dopo l’annuncio di una finestra di rilascio nell’autunno 2021), proiettando di nuovo i fan a bord della Bebop per seguire il cacciatore di taglie Spike Spiegel, e i suoi colleghi Jet Black e Faye Valentine, nelle loro avventure galattiche, sempre pronti a catturare i criminali di tutto il sistema solare, a patto che la ricompensa sia buona. E non è questa l’unica novità condivisa dal colosso dello streaming, che ha anche diffuso le prime immagini ufficiali (che potete vedere in fondo all’articolo) e la sinossi dell’opera.

Nelle immagini si possono apprezzare i tre protagonisti, Spike Spiegel, interpretato da John Cho (Star Trek, FlashForward), Jet Black, che avrà invece il volto di Mustafa Shakir (Quarry, Luke Cage) e Faye Valentine, interpretata dall’attrice Daniella Pineda (Jurassic World Fallen Kingdom, The Detour). Il resto del cast di Cowboy Bebop comprende nomi di tutto rispetto come Alex Hassell (The Boys) ed Elena Satine (Revenge).

Shinichiro Watanabe, il creatore originale della serie, ha avuto il ruolo di consulente durante i lavori, anche se ha detto di non sapere se i suoi consigli sono stati seguiti. Il live-action è stato prodotto da Netflix in collaborazione con Tomorrow Studio e Surinse (proprietaria dell’anime originale di Cowboy Bebop), e soprattutto con le musiche di Yoko Kanno, che sono state sicuramente uno dei maggiori punti di forza della serie nel corso degli anni (e che sono attualmente disponibili su Spotify).