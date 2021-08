Asterix & Obelix Slap Them All: ecco la data

Annunciato a fine marzo, Asterix & Obelix Slap Them All ha ora una data d’uscita ufficiale. Microids ha fatto sapere che il nuovo capitolo della saga con i celebri galli, sviluppato da Mr Nutz Studio, arriverà il 25 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà compatibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra sia la storia del gioco che fasi di gameplay, e che potete vedere in fondo alla notizia.

l titolo in questione è un beat’em up in 2D, ambientato nell’universo creato da René Goscinny e Albert Uderzo: è ambientato nel 50 avanti Cristo. La Gallia è interamente occupata dai Romani, e un solo piccolo villaggio di indomabili Galli resiste ancora all’invasore. Il giocatore si calerà nei panni di Asterix e Obelix, per salpare verso i posti più iconici della serie a fumetti, abbattendo schiere di legionari Romani, pirati, briganti fino ai temutissimi Normanni.

Asterix & Obelix: Slap Them All! sarà disponibile nelle seguenti edizioni speciali:

– Edizione limitata

Il gioco

Un portachiavi

Due fogli con sticker

Tre litografie

– Edizione da collezione