Riders Republic: il nuovo trailer è sulla personalizzazione

Da oggi 23 agosto e fino al 25, sarà possibile testare Riders Republic nella sua beta. Questa versione comprende cinque sport estremi tra cui scegliere: sci, mountain bike, snowboard, tute alari e tute alari “rocket”. Ubisoft ha pubblicato per l’occasione un nuovo trailer, incentrato sulla personalizzazione del proprio avatar, dalla creazione, alle ricompense, allo shop in Riders Ridge in cui spendere la valuta del gioco, i BUCKS, ed altro.

Lascandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Riders Republic arriverà il 28 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia. Questo il sito per provare ad iscriversi alla beta.