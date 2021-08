Crysis Remastered Trilogy: video confronto tra le versioni PS3 e PS5

Crytek ha pubblicato un nuovo video relativo alla Crysis Remastered Trilogy, trilogia rimasterizzata annunciata a giugno che arriverà in autunno (data precisa ancora non annunciata). Il video in questione fa un confronto tra la versione uscita su PlayStation 3 e quella che si vedrà su PlayStation 5, sulla falsariga del precedente confronto tra Xbox 360 e Xbox Series X. Anche in questo caso, si possono notare i decisi miglioramenti, tra texture, risoluzione, fluidità, sostanziali aggiornamenti visivi e altro ancora sulla nuova console Sony.

Il bundle di tre giochi sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e per PC, con il gioco ancora più fluido sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dallo scorso anno è disponibile Crysis Remastered e le remaster di Crysis 2 e Crysis 3 saranno rese disponibili anche separatamente.

Qui sotto potete vedere il nuovo video confronto della Crysis Remastered Trilogy.