Alfred Hitchcock’s Vertigo: quest’anno su PC, nel 2022 su console, e nuovo story trailer

Uno dei titoli che aveva spiccato durante il Guerrilla Collective di giugno era stato sicuramente Alfred Hitchcock’s Vertigo, nuova avventura di Microids, in sviluppo da parte di Pendulo Studios (Hollywood Monsters, la serie Runaway, quella di Yesterday e il più recente Blacksad). Il gioco è ispirato dal film di Alfred Hitchcock del 1958 (con il titolo “La donna che visse due volte”, qui in Italia), tratto a sua volta dal romanzo omonimo scritto da Thomas Narcejac e Pierre Boileau.

Ancora non era stata annunciata la data d’uscita, ma poco fa è stato pubblicato un nuovo filmato, via IGN, che fa sapere quantomeno che Vertigo sarà disponibile su PC durante il 2021, mentre arriverà su Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, e Xbox One nel 2022.

Rispetto al teaser di giugno, il nuovo trailer fa vedere più nel concreto cos’è il gioco di Pendulo Studios, mostrando diversi personaggi e dando più informazioni riguardo alla storia.

Questo una breve descrizione di Alfred Hitchcock’s Vertigo :

Lo scrittore Ed Miller è uscito illeso da un incidente d’auto nel Brody Canyon, in California. Anche se nessuno è stato trovato all’interno dell’auto, Ed è sicuro che stesse viaggiando con sua moglie e sua figlia. Traumatizzato da questo evento, inizia a soffrire di forti vertigini. Quando inizierà la terapia, cercherà di scoprire cosa è realmente accaduto in quel tragico giorno.