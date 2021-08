Gundam Reconguista in G: tanto materiale nuovo nel quarto film

Il franchise di Mobile Suit Gundam è sicuramente uno dei più amati nel mondo degli anime mecha, e per questo Sunrise ha scelto di raccontare di nuovo alcune delle storie più amate dai fan, come quella di Gundam Reconguista in G, uscito per la prima volta come serie televisiva nel lontano 2014, e che è stata trasformata in una pentalogia di cinque film.

Il terzo di questi, Gundam Reconguista in G The Legacy of Space, ha recentemente fatto il suo esordio cinematografico in Giappone, dove è uscito lo scorso 22 luglio. La pellicola ha in comune con i suoi due predecessori (Go! Core Fighter del 2019 e Bellri’s Fierce Charge del 2020) una grande aderenza agli eventi della serie originale. Ma a quanto pare, a partire dal quarto film non sarà più così.

Secondo quanto affermato dal produttore Hisakazu Naka durante un evento dello scorso 18 agosto infatti, “almeno la metà” del materiale del prossimo film, il quarto della saga sarà assolutamente nuovo, e questo garantirà ai fan “sensazioni differenti” rispetto a quelle della saga originale.

La serie di Gundam Reconguista in G è sempre stata una delle più controverse nell’universo narrativo di Mobile Suit Gundam: l’uscita in Blu-ray della saga completa, nel 2016, era stata salutata da recensioni contrastanti, che esaltavano la bellezza dell’anime, ma non mancavano di sottolineare la sua natura confusionaria. Pregi e difetti che sono passati anche alla versione cinematografica, con il primo film (uscito in 22 sale in tutto il Giappone) che è riuscito comunque a raggiungere un più che discreto successo commerciale).