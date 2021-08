Assassin’s Creed Odyssey: arriva oggi la patch next-gen!

Nonostante il successo di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft non ha smesso di fornire il suo supporto al precedente capitolo della sua fortunata saga videoludica (che a breve vivrà anche un emozionante crossover con Watch Dogs Legion): Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, ha ricevuto proprio oggi il suo Title Update 1.6.0, e si tratta di un aggiornamento davvero ghiotto.

Perché con questa patch, Ubisoft ha inserito su Assassin’s Creed Odyssey il supporto per il framerate di 60 fps se il gioco viene eseguito in modalità di retrocompatibilità sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Si tratta comunque di una patch non particolarmente pesante (370 MB su Xbox, 470 su PlayStation), questo perché non aggiunge il supporto nativo per le console next-gen, e quindi non troverete features come il supporto del DualSense, o la risoluzione in 4K.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Odyssey è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One (oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità), ma anche su PC (via Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store) e Google Stadia. Ad ogni modo questo nuovo update tornerà sicuramente utile anche per il supporto post lancio di Valhalla, che ha recentemente ricevuto l’espansione L’assedio di Parigi (qui la nostra recensione).