Death Stranding Director’s Cut: gameplay esteso all’Opening Night Live

L’Opening Night Live della gamescom 2021 tenuta da Geoff Keighley si terrà domani, mercoledì 25 agosto alle ore 20:00 (qui il nostro calendario delle dirette che terremo su Twitch), ma le anticipazioni non mancano di certo! Proprio in occasione della serata d’apertura della kermesse digitale tedesca verrà mostrato un gameplay esteso di Death Stranding Director’s Cut.

La versione con contenuti aggiuntivi in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 sarà dunque grande protagonista in occasione della Opening Night Live, come sottolineato dal tweet del conduttore canadese, grande amico di Hideo Kojima. Noi non vediamo l’ora di vedere questo lungo gameplay, con la speranza di assistere al reveal in-game dei nuovo contenuti. Vi ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut approderà sulla console ammiraglia di Sony Interactive Entertainment il 24 settembre 2021.

Wednesday, don't miss an extended look at the gameplay of Hideo Kojima's DEATH STRANDING: DIRECTOR'S CUT for @PlayStation 5 during @gamescom Opening Night Live

