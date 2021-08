Spider-Man No Way Home: online il teaser trailer, il film arriva a Natale

Nella giornata di ieri è trapelato in rete il primo trailer di Spider-Man No Way Home. Sony Pictures e Marvel Studios hanno così deciso di non far passare ulteriore tempo, pubblicando in rete il primo teaser trailer ufficiale del nuovo film che vedrà come protagonista il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, interpretato sempre da Tom Holland.

Questa pellicola cinematografica, attesa nelle sale di tutto il mondo a Natale 2021, aprirà le porte al tanto atteso multiverso della Marvel. Saranno Peter Parker e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a destabilizzare lo spazio-tempo, portando Spider-Man n altri universi e facendolo trovare faccia a faccia con i nemici di Peter dei precedenti film, tra cui il Doctor Octopus interpretato dal Alfred Molina. Al momento non è stata confermata la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ossia i precedenti interpreti di Spider-Man. Godetevi senza ulteriori indugi il trailer di Spider-Man No Way Home: