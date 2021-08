Xbox Streaming: niente nuovi annunci nella diretta della gamescom 2021

Oggi alle ore 19:00 Microsoft terrà il gamescom 2021 Xbox Streaming, uno showcase (durata 90 minuti) in cui darà aggiornamenti sui titoli attualmente in sviluppo e in arrivo nei prossimi mesi su Xbox Series X/S e PC Windows 10. Questa volta la società di Redmond ha deciso di abbassare le attese per non far deludere nessuno.

Aaron Greenberg di Microsoft ha infatti specificato tramite Twitter che durante l’Xbox Streaming non verranno annunciati nuovi giochi, ma ci saranno solo update sui giochi attualmente in produzione che sono già stati annunciati in precedenza:

“Dura circa 90 minuti e si concentra sugli aggiornamenti dei giochi in arrivo quest’anno. Quindi, per non far salire le aspettative, nessun nuovo reveal o grandi sorprese, ma streaming divertente con i nostri fantastici host vicious696 e kateyeager.”



Noi ovviamente seguiremo in diretta l’evento, con il nostro streaming che inizierà dalle ore 17:30. Qui potete trovare tutti i nostri dettagli sulla copertura Twitch odierna e dei prossimi giorni della gamescom 2021.