Flat Out SimRacing: ecco il nuovo team tutto italiano

Ecco che una nuova squadra italiana si unisce al mondo dell’eSport: stiamo parlando del nuovo ed ambizioso team Flat Out SimRacing, il quale ha intenzione di distinguersi all’interno del contesto di questa pratica, nominata ufficialmente sport solo di recente. É notizia di qualche settimana fa, infatti, che il sim racing è stato riconosciuto come uno sport a tutti gli effetti.

Anche in un contesto più nostrano, ad ogni modo, la pratica di sim racing pare abbia finalmente ottenuto il riconoscimento tanto agognato, tanto da essere stato accettato anche dal Comitato Olimpico, collocandosi all’interno dell’area sportiva dedicata all’automobilismo, di competenza sul territorio nazionale dell’Automobile Club d’Italia (ossia l’ACI). Se voleste approfondire la questione della legittimazione del sim racing in Italia, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Ecco che, a questo punto, riesce a trovarsi un posto nel mondo il team di Flat Out SimRacing, il quale si pone l’obiettivo di portare in alto il nome di questo tanto innovativo sport, grazie alla presenza di professionisti del settore che lavorano dietro le quinte o dietro al volante (spesso le due figure coincidono anche).

Il team in questione è composto da Francesco Svelto, il fondatore della squadra che si occupa di coordinazione dell’equipe, ma anche della comunicazione e, per ultimo ma non meno importante, partecipa anche alle competizioni. Insieme a Svelto, troviamo anche le figure manageriali di Simone Martino (general manager) e Fabrizio Bianchini (team manager). In aggiunta, Sergio Suardi è il responsabile della divisione coaching del team. Questi tre ultimi elementi, si occupano anche del supporto tecnico ai piloti e alla loro gestione durante le gare. In pista, invece, a sostenere direttamente il team, troveremo Francesco Svelto, Sergio Suardi, Mattia Sabbatini, Marco Mignini, Matteo Capogreco, Michele Villazzi, Leonardo Notazio e Mattia Marchi. Sul lato social e più prettamente comunicativo, infine, ritroviamo Valeria Barra, che si occupa della pagina Facebook, e Angela Pignatiello, appassionata di motorsport su quattro ruote, a cui è affidata la gestione dei media e delle grafiche.

In onore della fondazione di Flat Out avvenuta lo scorso luglio, Francesco Svelto ha affermato quanto segue:

Vogliamo far passare un messaggio nuovo, innovativo, sul fatto che il Sim Racing è di fatto una nuova disciplina sportiva a tutti gli effetti e va trattata come tale. Quindi con tutti gli onori e oneri che comporta. Sarebbe bello che oltre a gareggiare e divertirci in pista con i nostri avversari, riuscissimo

a integrare tutto il movimento della simulazione con le nostre attività di coaching, divulgazione tecnica e organizzazione di eventi. Ce la metteremo tutta, la strada da percorrere è tanta ma le prospettive sono allettanti e stimolanti!

Non ci resta che scoprire quali saranno le date delle gare a cui prenderà parte Flat Out SimRacing, così da poterli seguire in diretta e fare il tifo!