Genshin Impact: la versione Switch sarà rivelata al Gamescom?

La Gamescom Opening Night Live si terrà mercoledì 25 agosto e Genshin Impact ha in serbo alcune novità sorprendenti per l’evento. Questa potrebbe essere l’occasione per miHoYo di rivelare una data di uscita per la versione Nintendo Switch. Geoff Keighley, l’ospite della Gamescom Opening Night Live, ha anticipato su Twitter che Genshin Impact avrà alcuni aggiornamenti speciali durante l’evento. Pertanto è possibile prevedere due possibili scenari globali.

Lo scenario peggiore – Un vecchio trailer, niente di grave . In realtà è già successo diverse volte in passato. L’ultima volta è stata all’E3 2021, dove è stato rivelato solo l’ultimo trailer per l’imminente aggiornamento. Se siamo sfortunati, potremmo vedere di nuovo il trailer della versione 2.1, Floating World Under The Moonlight, di Genshin Impact. La miHoYo potrebbe anche presentare dei nuovi gameplay basati sui personaggi della versione 2.1 e sul personaggio evento Aloy, senza che nulla di particolare venga effettivamente rivelato. Ricordiamo che Aloy sarà disponibile dalla versione 2.1, prima su PS4 e PS5 e successivamente sulle altre piattaforme.

Lo scenario migliore: nuovi dettagli sulla versione per Nintendo Switch . miHoYo ha annunciato Genshin Impact su Switch molto prima dell’uscita globale del gioco, nel gennaio 2020 . Da allora un rapporto ha affermato che lo studio con sede a Shangai potrebbe avere problemi a regolare il gioco a causa dell’hardware Switch. In seguito, è stato anche appreso ufficialmente che lo sviluppo della versione Switch era iniziato contemporaneamente alle altre piattaforme, fin dall’inizio del progetto. Dandoci speranza. La Gamescom Opening Night Live potrebbe sicuramente essere il luogo in cui avremo finalmente una stima della data di uscita per la versione Nintendo Switch di Genshin Impact . potremmo anche saperne di più sui piani per l’anniversario del gioco. Un’altra possibilità sarebbe l’annuncio del Resin Pass.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.