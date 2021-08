Resident Evil Village: nuova patch in arrivo su PC

L’ultimo episodio dell’apparentemente immortale saga di Capcom è arrivato lo scorso maggio, conquistandosi un grande successo tra i fan (e non) della storica serie horror. Resident Evil Village, dopo la sua trionfale release su PlayStation e Xbox, è approdato anche su PC, portandosi dietro, però, alcuni difetti grafici che non hanno reso giustizia a questo ottavo capitolo principale.

Capcom, perciò, ha optato per eseguire un po’ di patchwork e di migliorare alcuni aspetti tecnici che altrimenti avrebbero inficiato la qualità di questo ottimo prodotto (di cui abbiamo anche svolto una recensione). In un nuovo cinguettio pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter del gioco, gli sviluppatori hanno confermato che a breve (anzi a brevissimo) verrà rilasciata una nuova patch correttiva, di cui purtroppo non vengono forniti troppi dettagli.

A second Resident Evil Village performance patch is releasing on Steam starting August 24th UTC. The patch addresses the following:

– Fixed an issue where certain CPUs were unable to launch the game

– Minor fine-tuning of certain graphical processes

