Leggende Pokémon Arceus: trapelato il sistema di crafting

Nintendo ha rivelato che Leggende Pokémon: Arceus includerà un sistema di crafting che consentirà di creare una varietà di oggetti diversi con le risorse raccolte in tutto l’open world. Questa notizia è stata condivisa per la prima volta da Nintendo tramite l’account Twitter di Nintendo of America che ha pubblicato due screenshot, uno dei quali mostra il sistema di crafting in azione.

I giocatori saranno in grado di raccogliere materie prime come le Ghicocche e usarle per creare oggetti utili. Lo screenshot che Nintendo ha condiviso mostra il giocatore che usa una Ghicocca e un oggetto chiamato Roccia d’urto per creare una Poke Ball. Da ciò, possiamo presumere che migliori Poke Ball richiederanno materiali più rari e che gli oggetti che in precedenza dovevi trovare o acquistare nei Pokémon Market potrebbero ora essere disponibili solo tramite crafting. Nintendo ha condiviso anche uno screenshot di quello che sembra un piccolo campo nel deserto. Il campo include un paio di tende, un fuoco da campo, un grande baule e quello che sembra una specie di banco da lavoro. Suggerisce che i giocatori saranno in grado di utilizzare questi campi per creare oggetti, ma l’inclusione di una cassa e di un falò suggerisce che questi campi possono essere utilizzati anche per conservare oggetti e cucinare cibo. Dobbiamo aspettare ancora per avere nuove notizie sul sistema di crafting. Grazie al trailer più recente del gioco mostrato durante la precedente vetrina di Pokemon Presents, in realtà ne sappiamo molto di più ora.

Leggende Pokémon: Arceus includerà nuove variazioni sui Pokemon esistenti, come Hisuian Growlithe e Braviary, e introdurrà anche nuove evoluzioni come Basculegion e un’evoluzione Stantler senza nome. Leggende Pokémon: Arceus dovrebbe essere lanciato il 28 gennaio del prossimo anno, esclusivamente su Nintendo Switch. Il gioco riceverà anche il supporto per Pokemon Home nello stesso periodo.