Destiny 2: mostrati La Regina dei Sussuri e The Season of the Lost

Come era stato annunciato, oggi si è tenuto il reveal de La Regina dei Sussurri, la nuova ed attesa espansione di Destiny 2. Già prima dell’ufficialità, erano girati dei leak, tramite il PlayStation Store australiano. La nuova espansione arriverà il 22 febbraio 2022, ed è possibile pre-ordinarla.

Dopo un introduzione che mostra gli sviluppatori e fa sapere che oltre 20 milioni di giocatori hanno giocato a Destiny 2, è stato fatto vedere il trailer cinematico sulla storia, e successivamente anche il gameplay trailer, in cui viene mostrata una nuova arma corpo a corpo, il Glaive, che scatena combo in mischia e proiettili insieme alla possibilità di piazzare uno scudo energetico. Viene poi mostrato il Weapon crafting, con i giocatori che possono creare le loro armi personalizzate con mods, shaders e statistiche uniche. La parte successiva si incentra sulla statuetta dello Spettro dell’alveare. Poi vengono mostrati i contenuti che arriveranno con la stagione Season of the Lost che inizia oggi 24 agosto e finirà proprio il 22 febbraio. Sarà un prologo per La Regina dei Sussurri. Viene poi ricordato che da oggi sarà attivo il cross-play tra le varie piattaforme.

La parte successiva si incentra sui 30 anni di Bungie e dopo la carrellata dei titoli del team che ha dato vita ad Halo viene annunciato un gradito ritorno dei fan della prima ora di Destiny con il Gjallarhorn.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione e il gameplay trailer della Regina dei Sussurri e il filmato di Season of the Lost.

Questa la descrizione della Regina dei Sussurri:

Sorella delle Forme, Spezzatrice di Spade, Megera Regina… Quale fra i miei tanti nomi pronunci, quando racconti la tua storia su di me? Ora che ti aggiri cautamente nel mio territorio, tra coloro che venerano la Luce che io ho loro donato, sapresti negarmi le virtù di questo potere?

La tua risposta è rivelatrice. Riflettici bene e interroga chi ti promette chiarezza, considerando quanto hai di fronte. Ascolta l’esitazione nelle sue parole. E mentre sfoderi quell’acciaio appena temprato, chiediti qual è la forza che ti sospinge.

Ti aspetto, creatura della Luce. Entra nel mio tronomondo e riconosci la verità.

Questa la descrizione di Season of the Lost:

Mara Sov, Regina degli Insonni. Dire che in sua assenza è successo di tutto sarebbe poco. Suo fratello, visto per l’ultima volta in uno stato di riposo eterno, ora cammina tra i guardiani e ha un nuovo nome. Le forze di Xivu Arath si radunano all’ombra della flotta nera e Savathûn è risultata essere l’artefice della Notte Infinita. E così, ora che la tanto desiderata luce del giorno è tornata, Mara Sov raggiunge la Città Sognante e si mette in contatto con la Megera Regina.