Age of Empire IV: si “mostra” in un video dedicato alla catapulta

Uno dei videogiochi strategici in tempo reale più amati sta per tornare: stiamo ovviamente parlando di Age of Empire IV, il quale non si è effettivamente mostrato durante l’Xbox gamescom Show 2021, bensì gli è stato dedicato un video tanto inaspettato quanto interessante ed educativo.

Il video in questione si è focalizzato interamente su un’importante arma medievale che, a quanto pare, rivestirà un ruolo rilevante nell’espansione del proprio dominio in questo quarto capitolo della serie: la catapulta. Il video (che troverete in calce alla news), realizzato come se fosse un documentario, ha descritto l’utilizzo e il ruolo che la catapulta ricopriva durante il Medioevo.

Age of Empire IV, ricordiamo a tutti, diverrà disponibile per PC a partire dal 28 ottobre 2021.