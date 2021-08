L’Xbox gamescom 2021 Show prosegue a gonfie vele: proprio durante l’evento abbiamo potuto assistere ad un trailer basato sull’espansione Homecoming di State of Decay 2 di Undead Labs.

Dal video abbiamo capito verranno introdotte sei nuove basi, una mappa inedita e nuove armi da utilizzare per sterminare i non-morti. L’espansione Homecoming di State of Decay 2 diverrà disponibile a partire dall’1 settembre 2021 su PC (via Steam), Xbox Series X/S e Xbox One.