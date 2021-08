L’adventure game di Image & Form Games e di Thunderful Development, ossia The Gunk, si è mostrato all’evento Xbox di questa sera, a distanza di poco più di un anno dal suo trailer d’annuncio.

Questa volta viene mostrato il gameplay di The Gunk, attualmente in sviluppo (coordinato dallo stesso team di Steamworld). Il titolo uscirà in esclusiva per Xbox Series X/S e Xbox One durante il mese di dicembre 2021.